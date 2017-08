’Big Bang Theory seizoen 12 kan laatste zijn’

„We hebben ons nooit voorgesteld dat de show 11 jaar zou halen, laat staan dat we weten wat er na het 12e seizoen zou moeten gebeuren”, zei Lorre op een congres van televisierecensenten. „Je zou kunnen aannemen dat het 12e seizoen dus het einde is van de serie”, vervolgde hij.

In maart maakte zender CBS en producent Warner Bros. bekend dat de populaire comedyshow werd verlengd met een 11e en 12e seizoen van elk 24 afleveringen. Directrice Kelly Kahl van CBS nam gisteren enige afstand van de uitspraken over een einde van de show na het 12e seizoen. „We gaan door met de serie zo lang we kunnen, desnoods 20 jaar”, zei ze in reactie op de uitspraken van Lorre.