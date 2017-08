Zangeres Sia brengt in december kerstalbum uit

„ Sia is een heel bijzondere artieste, een die maar één keer per generatie opduikt”, aldus Julie Greenwald van haar nieuwe platenmaatschappij Atlantic Records. De zangeres tekende recent een contract bij het label en het kerstalbum geldt als eerste productie voor de maatschappij.

Momenteel is Sia nog druk met de opnames van de speelfilm Sister, haar regiedebuut met Kate Hudson in de hoofdrol. De zangeres publiceert op Twitter regelmatig kiekjes vanaf de set, onder anderen de veelbesproken foto waarop te zien is dat Kate haar blonde lokken heeft afgeschoren.

My girl @Katehudson being a delight on set. pic.twitter.com/o0XtKwfLdb — sia (@Sia) 26 juli 2017

Sia regisseerde eerder de muziekvideo voor haar hitsingle Chandelier, maar ze was lange tijd te verlegen om het maken van films serieus op te pakken. „Ik realiseerde me na Chandelier dat ik best goed was in het regisseren en voelde me dapper genoeg het voort te zetten”, aldus de zangeres.