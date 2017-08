Volgens de man was de 23-jarige zanger goedgehumeurd, waarschijnlijk omdat hij nu veel vrije tijd heeft sinds het vroegtijdig afblazen van zijn wereldtournee.

De dansscène van Bieber speelde zich af in de lift van het Montage Hotel in Beverly Hills. „Na een kort beleefd praatje begon hij met dansbewegingen”, aldus Bieber’s liftgenoot. Volgens bronnen geraadpleegd door Daily News was de zanger niet dronken of stoned. „Het was zeker wel excentriek gedrag”, verklaart de man lachend.

Justin Bieber heeft sinds maandag bezoek van zijn vader, die de zanger helpt met ontspannen sinds de zanger op 24 juli bekend maakte de rest van zijn wereldtournee af te blazen in verband met zijn gezondheid.