Weduwe Chester spreekt na zelfmoord zanger

Talinda schreef vandaag: „Ik zal dit overleven, ik zal volhouden en voortbestaan. Ik weet dat het goedkomt.”

Enkele uren eerder plaatste ze een foto van haar en Chester op Twitter, waarop de twee zoenend te zien zijn. „Ik zou mijn leven geven voor de mogelijkheid terug te gaan naar dit moment”, schrijft ze. „Ik was zo nerveus om voor de camera te zoenen maar C zei ’we zijn samen’, en toen zoende hij mij.”

I WILL survive, persevere, and thrive..... Thanks Chris for speaking to me right now. I know I will be ok

I'd give my life 2 go back 2 this moment.I was so nervous 2 kiss in front of the camera but C said to me"It's just us baby." as he kissed me pic.twitter.com/ZVDoYBmNiA