The Telegraph publiceerde het stuk onder de kop ’HOLD HOLD HOLD Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies ages XX’, juist op de dag dat de man van koningin Elizabeth zijn laatste officiële handeling verrichtte voor zijn pensioen. In het artikel werd uitgebreid teruggekeken op zijn leven en zijn recente gezondheid. Ook werden al details over zijn uitvaart besproken. „Hij krijgt, zoals hij zelf wenste, een koninklijke begrafenis, die naar verwachting binnen zeven dagen plaatsheeft.”

Een woordvoerder van The Telegraph heeft verontschuldigingen aangeboden. De redactie onderzoekt waar het is misgegaan. Buckingham Palace wilde niet op het bericht reageren.

Elizabeth

De 96-jarige Philip gaat het vanaf nu rustiger aan doen. Vlak voor zijn pensioenaankondiging in mei werd in Britse media nog druk gespeculeerd over een mogelijk overlijden van de hertog van Edinburgh.

Koningin Elizabeth is overigens ook al eens doodverklaard. In december zorgde een nepaccount van de BBC voor reuring op Twitter toen werd gemeld dat de Queen zou zijn overleden. Een BBC-verslaggeefster zorgde eerder ook al voor veel ophef toen ze twitterde dat de koningin was overleden. Ze had toen niet in de gaten dat de Britse omroep een proefuitzending maakte over de dood van Elizabeth.