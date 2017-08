Frontman Status Quo vindt brexit helemaal niks

Rossi noemt de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een „ontzettende” fout. Aan DPA vertelt de zanger en gitarist dat Status Quo optrad in Noorwegen toen de uitslag van het referendum over de brexit bekend werd. „Op het podium heb ik toen tegen de mensen gezegd dat ze naar een band stonden te kijken die ooit Europees was”, zegt hij.

Foto: Hollandse Hoogte

Rossi zegt er wel begrip voor te hebben dat veel van zijn landgenoten het maar niks vinden dat hun land in de Europese Unie zit. „Dat is ook het probleem met de structuur van de EU”, weet hij. „Maar ik sta achter de gedachte dat we allemaal bij elkaar horen. Maar misschien is dat een project voor de toekomst.”