Miley Cyrus heeft ouders als goed voorbeeld

„Niets en niemand blijft hetzelfde”, zegt Miley in een interview in Cosmopolitan. „Groei, evolueer, verander met elkaar en vier je liefdesreis!” Zo houden Billy Ray en Tish Cyrus hun huwelijk succesvol volgens hun 24-jarige dochter.

Het is niet altijd koek en ei geweest tussen de zanger en zijn vrouw. In oktober 2010 vroeg Billy Ray zelfs een scheiding aan, maar hij trok dat in maart 2011 weer in. Twee jaar later zag Tish het niet meer zitten en wilde zij op haar beurt het huwelijk ontbinden. Toch zijn de twee er ook toen weer samen uitgekomen.

Relatietherapie

„We werden allebei wakker geschud en realiseerden ons dat we nog steeds van elkaar hielden en bij elkaar wilden blijven. We gingen in relatietherapie, iets dat we in 22 jaar nog nooit hadden gedaan. Het bracht ons dichter bij elkaar en liet ons écht met elkaar communiceren”, zei Billy Ray in Us Weekly in 2013.

Ook Miley en de 27-jarige Liam hebben een turbulente tijd samen achter de rug. De zangeres en de acteur ontmoetten elkaar voor het eerst in 2010 en Liam vroeg Miley in 2012 ten huwelijk. Ruim een jaar later verbrak het stel hun verloving, maar eind 2015 laaide het vuur weer op. Sindsdien draagt Miley haar verlovingsring ook weer.