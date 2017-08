Hitserie Penoza heeft vijf buitenlandse remakes

De serie over een huisvrouw die door de dood van haar man gedwongen wordt om in de drugshandel te gaan, werd de afgelopen jaren nagemaakt in de Zweden, Polen, de VS, Rusland en Slowakije. In de laatste drie landen bleef het bij één seizoenen; in Polen werden er twee seizoenen geproduceerd. In Zweden is Penoza van deze vijf landen het succesvolst, hier is momenteel een derde reeks in de maak.

De Nederlandse versie van Penoza is naast Nederland uitgezonden in België en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland wordt de hoofdrol van Carmen van Walraven al vanaf het begin vertolkt door actrice Monic Hendrickx. Andere belangrijke rollen worden gespeeld door Loek Peters, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Stijn Taverne, Niels Gomperts, Raymond Thiry, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.

Seizoen 5

De vierde reeks trok vorig jaar wekelijks meer dan een miljoen kijkers. De vijfde en laatste reeks van Penoza gaat op 27 augustus van start. Het lijkt maffiabaas Carmen voor de wind te gaan. Maar als zich een nieuwe generatie Belgische drugsdealers aandient, moet zij alle zeilen bijzetten om haar business en vooral haar gezin te beschermen.

De serie werd al meerdere malen genomineerd voor de Gouden Televizierring. Na het laatste seizoen wil producent NL Film nog wel een speelfilm over Carmen maken.