Jubileum voor Keeping up with the Kardashians

In de speciale uitzending blikken Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie terug op hun afgelopen decennium in de spotlights. Dat doen ze onder leiding van presentator Ryan Seacrest, die de show ooit samen met Kris bedacht.

In de aankondiging van E! wordt met geen woord gerept over de twee andere gezinsleden, broer en zoon Rob Kardashian en (stief)vader en ex Caitlyn Jenner, beide ooit vaste gezichten in de show.

De special wordt in de VS op 24 september uitgezonden. Voor Nederland is nog geen uitzenddatum bekendgemaakt. Wel liet E! eerder weten dat Nederlandse kijkers vanaf 16 september alle afleveringen van Keeping Up With The Kardashians kunnen bekijken. De jubileummarathon duurt 2 weken.