'Bieber komt weg met omverrijden paparazzo'

Volgens TMZ zegt de politie vastgesteld te hebben dat het niet de bedoeling was van de popster om paparazzo Maurice Lamont omver te rijden. Daarbij komt ook dat de fotograaf zelf fout zat, omdat hij midden op straat stond.

Vorige week reed de 23-jarige Bieber met zijn pick-uptruck per ongeluk een fotograaf aan toen hij wegging bij een kerk in Beverly Hills. De zanger bleef bij het slachtoffer zitten tot de hulpdiensten ter plaatse waren. De man werd met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht.