Sofía Vergara start eigen ondergoedmerk

Klanten kunnen een abonnement nemen op EBY, het online ondergoedbedrijf van Vergara en partner Renata Black, en ervoor kiezen om maandelijks of per kwartaal ondergoed thuis te krijgen gestuurd.

Het spul in kwestie is naadloos en gemaakt met een speciale technologie die ervoor zorgt dat de broekjes niet omhoog kruipen. Er zijn onder meer string-, bikini-, g-string- en boyshort-varianten verkrijgbaar, zo schrijft US Magazine.

Goed doel

Verder gaat 10% procent van de opbrengt naar de Seven Bar Foundation, een organisatie die vrouwen onderaan de samenleving helpt om te gaan ondernemen. „Ik had de luxe om mijn eigen ideeën te ontwikkelen tot succesvolle ondernemingen de afgelopen 10 jaar. Die kans gun ik andere vrouwen ook”, zegt de 45-jarige Vergara.

De actrice wil de dames die aangesloten zijn bij de organisatie voorzien van handvatten waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen starten als uitweg uit armoede. „Het is sexy om je eigen baas te zijn.”

Vergara zelf heeft naast haar fortuinlijke acteercarrière - ze is de bestbetaalde actrice op televisie - onder anderen lucratieve deals gesloten met ShrakNija Coffee en Rooms to Go. Daarnaast heeft ze haar eigen parfumlijn.