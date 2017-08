Gordon traint met lood in zijn schoenen

„Ik zeg tegen iedereen: ’doe het gewoon, ga door’. Ook als je denkt: ik zie het even niet meer zitten”, motiveert Gordon zijn volgers. De zanger en presentator is sinds kort weer fanatiek aan het sporten en let op wat hij eet, ook tijdens zijn vakantie in Zuid-Frankrijk. In 23 dagen tijd verloor Gordon zeven kilo. „Mijn fysieke gestel en het mentale tussen mijn oren komen steeds meer in balans en daar ben ik superblij mee.”

Waar Gordon niet superblij mee is, zijn de vele negatieve reacties die hij krijgt op zijn voedingskeuze en sportsessies met privétrainers. „Ik word een beetje moedeloos van dat gezeik over dat ik alle middelen zou hebben”, schreef de entertainer woensdag op Facebook. „Ja, sorry dat ik me de pleuris heb gewerkt de afgelopen 25 jaar en het nu beter heb dan de gemiddelde Nederlander. Maar ik kook mijn eigen vreten en ik haal zelf mijn boodschappen en ik moet zelf uit mijn nest komen om mijn trainingen te doen en dat heeft niets te maken met mijn banksaldo maar met mijn karakter en discipline!”

Dat bericht, dat Gordon in een „licht geïrriteerde” bui tikte, leverde veel positieve reacties op. „Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige reacties”, zei Gordon donderdag. „Je kunt nog zoveel geld hebben, je moet het gewoon doen. Je moet gewoon de discipline opbrengen en dat heb ik godzijdank weer teruggevonden.”