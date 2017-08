’Nog dit jaar aanzoek voor Miranda Lambert’

Miranda leerde Anderson een paar maanden na haar scheiding van countryzanger Blake Shelton kennen. Miranda en Blake maakten in juli 2015 bekend dat hun huwelijk na vier jaar op de klippen was gelopen. Over de reden van de breuk blijft Miranda zwijgen, maar Blake - die jurylid is van het Amerikaanse The Voice - maakte al snel duidelijk dat hij voor zijn The Voice-collega Gwen Stefani was gevallen.

Hoewel haar ex snel gelukkig was in de liefde, zag Miranda dat niet op korte termijn voor zichzelf gebeuren. Toch liep ze in september 2015 Anderson tegen het lijf tijdens een festival in Nashville. Volgens de bron is het paar „ontzettend serieus” over hun relatie. „Miranda voelt zich elke dag de gelukkigste vrouw op aarde.”