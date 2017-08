Simmons vindt het belachelijk dat Justin zonder dringende reden zijn Purpose-tour heeft afgebroken. „Hij moet niet zo zeuren”, moppert de rocker in een filmpje dat te zien is op entertainmentsite TMZ. „Hij is een bevoorrechte blanke jongen en heeft niets te klagen.”

Gene Simmons Foto: Hollandse Hoogte

De Kiss-frontman denkt wel te weten waarom de popster niet meer wil toeren. „Hij heeft gewoon de blues. Daar heeft hij toch een liedje over geschreven?”

Overigens wenst Simmons zijn collega alle goeds toe. „Hij is een ster en heeft miljoenen fans. Hij moet gewoon zorgen dat hij zichzelf weer bij elkaar raapt.”