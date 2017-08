The Weeknd mogelijk met pensioen

„Misschien ga ik met pensioen als The Weeknd, of misschien gun ik hem een pauze.” Tesfaye scoorde als The Weeknd hits als Can’t Feel My Face, I Feel it Coming en Starboy.

De zanger, die een veelbesproken relatie heeft met Selena Gomez, heeft het in Harpers Bazaar ook over zijn privéleven. „Ik heb geen haast om mensen alles over mij te laten weten. Een beetje mysterie is altijd goed”, vindt Tesfaye. „Gelukkig is muziek het enige dat de wereld van mij vraagt. Ik hoef de rest van mijn leven niets anders te geven.”