Suge Knight ontkent bedreigen regisseur

Suge Knight wordt verdacht van het dreigen „met een misdaad die zou resulteren in de dood van Felix Gary Gray, of hem zware verwondingen zou aanbrengen.” De rapproducent zou zijn dreigement in de zomer van 2014 hebben geuit, tijdens de opnames van Straight Outta Compton. Volgende week donderdag, op 10 augustus, moet Suge Knight zich weer melden bij de rechter.

De producent, die aan de wieg stond van het hiphoplabel Death Row Records, is voorlopig nog niet van justitie af. Hij wordt ook beschuldigd van moord, nadat hij in januari 2015 op de set van Straight Outta Compton twee personen had aangereden. Een van hen overleefde het incident niet, de ander raakte gewond. In afwachting van die zaak, die vanaf 8 januari wordt behandeld, zit Suge Knight vast.