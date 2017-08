Jan Slagter maakt debuut op NPO Radio 1

Slagter viel in voor vaste dj Astrid de Jong. Zij presenteert het nachtprogramma normaal gesproken, maar ze is een weekje op vakantie. In Nachtzuster mogen luisteraars alles vragen. „Ik heb niet de illusie dat ik het zo goed kan als Astrid; ik zal ook wel iets meer plaatjes draaien. Maar ik vind het heel leuk om een nacht lang te horen wat er precies onder de luisteraars speelt”, zei Jan hier eerder over.

Astrid werd dit jaar genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Reissmicrofoon. De jury stelde dat „de nacht voorbij vliegt met dit bruisende programma waarin het kan gaan over zoekrakende sokken, maar ook over serieuze vraagstukken.”

Eerder won De Jong al de RadioFreak Award voor Nachtzuster.