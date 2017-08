De makers van de show maakten gisteren tijdens een presentatie in Los Angeles bekend dat de Rocky-acteur zichzelf zal spelen in This Is Us. Hoofdpersonage Kevin krijgt in de show een rol in een oorlogsfilm, en Sylvester is zijn tegenspeler.

De 71-jarige Stallone is slechts in één aflevering te zien, maar hij zal met „een prachtige monoloog over het leven” diepe indruk maken op Kevin.

Plot

This Is Us, dat in Nederland wordt uitgezonden op Fox, gaat over een gezin waarvan de vader is overleden. De serie speelt zich af in twee periodes; de jeugd van drieling Kate, Kevin en Randall waarin pa Jack nog leeft, en tijdens hun leven als volwassenen zonder hem. Tijdens het eerste seizoen werd nooit duidelijk wat er met Jack is gebeurd, maar volgens de makers komen kijkers daar in de komende reeks wel achter.