Vanity Fair weigert verbetering artikel Jolie

43 min geleden

Vanity Fair heeft naar eigen zeggen niets verkeerd gedaan in het interview met Angelina Jolie dat verscheen in het septembernummer van het blad. Het magazine weigert dan ook het verhaal waarin de 42-jarige actrice praat over een opmerkelijke auditiemethode voor kinderen, te rectificeren.