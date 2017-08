YouTube-award voor kanaal Britt Dekker

Met de 100.000 abonnees hebben Britt en Esra het grootste paardenkanaal van de Benelux in handen. „Wow! 100.000 abonnees met een paardenkanaal! Ik wist dat het mogelijk was om het te halen, maar nooit verwacht dat het zo snel zou lukken. Vergeleken met make-up, styling of haar is de paardensport maar een kleine doelgroep, dus daarom is het extra bijzonder dat dit nu al gelukt is!”, zegt Dekker in een reactie.

Ook Esra is dolblij met de mijlpaal. „Het is echt niet te geloven. Zijn er echt zó veel paardengekken in Nederland? Zo’n 3 jaar geleden kreeg ik een taart, omdat we 1000 abonnees hadden. Nu ineens 100 keer zo veel. Zonder alle fans, ons team en familie was dit echt nooit gelukt.”

YouTube-kanaal

Op PaardenpraatTV staan filmpjes voor mensen die net beginnen met paardrijden of gewoon alles willen weten over de dieren. Britt en Esra’s paarden Eve, Jack, Parino en Halloween zijn ook te zien in de video’s.