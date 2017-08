Een zichtbaar opgewekte Simon kan het nergens anders over hebben. „Je hoort het vaak, maar het is echt zo; ineens ben je vader en dan is niets meer belangrijk. Dat ervaar ik ook zo, het enige wat telt is dat kindje.”

DE ROZE WOLK! SK #Video #Linkinbio #Youtube #KikiKeizer A post shared by Nick & Simon (@nicksimon_online) on Aug 4, 2017 at 3:02am PDT

De naar eigen zeggen nog in een bubbel levende Simon heeft ook de keerzijden al meegemaakt. „Ik weet nu wat stuwing is, ik heb geleerd wat tepelhoedjes zijn en ik weet ook wat spuitpoep inhoudt.”

Voedingsprobleem

In de vlog is te zien hoe hij Kiki bij het gemeentehuis gaat aangeven. „Ik ben supertrots op de baby. En op Annemarie, wat een heldin is dat! Het gaat goed met haar, GOED met hoofdletters. Met Kiki ook. Ze had wel een beetje een valse start... In de eerste dagen verloor ze meer dan 10% van haar lichaamsgewicht en had ze 38 graden koorts, iets wat voor een volwassene vergelijkbaar is met 40 graden. Na een bloed- en urinetest bleek dat ze een voedingsprobleem had. Nu gaat het heel erg goed met haar. Ze is veel te lief en veel te knap, om op te vreten!”

Geen schijnwerpers

Verder meldt de Volendamse zanger dat zijn volgers niet moeten verwachten Kiki al te vaak in zijn vlogs terug te zien. „Het is een heel klein schepseltje die er niet voor heeft gekozen om een vader te hebben die in de schijnwerpers staat.”

Simon vervolgt: „We hebben een paar foto’s op onze Instagram-accounts gedeeld waarop ze redelijk goed zichtbaar is, en dat is genoeg. Ze zal af en toe in een vlog verschijnen, maar altijd op de achtergrond of van een onherkenbare kant.”