Barbie denkt nog niet aan samenwonen

“Ik mis het niet, een man in mijn leven”, vertelde Barbie vrijdag bij RTL. “Ik vind het wel lekker zo. Thuis alleen op de bank met m’n kinderen. Af en toe komt Rolf langs, maar hij gaat ook weer.” Samenwonen wil de realityster “voorlopig” nog niet. “Ik ben nog in scheiding, ik vind het wel even lekker zo.”

Samantha’s huwelijk met Michael van der Plas, met wie ze een dochter en zoon heeft, liep eerder dit jaar op de klippen. Barbie is veranderd door de breuk, vertelde ze aan het entertainmentprogramma en 538-dj Frank Dane, die zijn Frank en Vrijdag Show presenteerde vanuit haar achtertuin. “Ik zie nu alles positief. Toen ik nog met Michael was, was het meer negatief omdat ik altijd ruzie had. Nu gaat alles naar mijn wens.”