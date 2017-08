Despacito meer dan drie miljard keer bekeken

Net voor middernacht (Nederlandse tijd) werd de officiële videoclip bij Despacito voor de drie miljardste keer aangeklikt. Luis Fonsi en Daddy Yankee zijn daarmee Whiz Khalifa en Charlie Puth voorbijgestreefd. De clip bij hun hit See You Again was sinds begin vorige maand de meest bekeken YouTube-video. Daarvoor was Psy’s Gangnam Style jarenlang de video met de meeste views.

In de video bij Despacito die wereldwijd een recordaantal keer werd bekeken, is Justin Bieber niet te zien. De Canadese hitzanger is wel te horen op de remix van het Spaanstalige liefdesliedje, die versie voert in meerdere landen de hitlijsten aan. De versie met Justin werd bijna 470 miljoen keer beluisterd via YouTube.