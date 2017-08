Koning Felipe verdedigt koppositie in zeilregatta

De Aifos had gisteren een goede dag met in drie races respectievelijk een tweede, negende en vijfde plaats aan de finish. Vanaf een volgboot keken koningin Sofia en haar oudste dochter prinses Elena toe hoe Felipe het er vanaf bracht. De negende plaats was de laagste klassering deze week.

Rats on Fire deed het ook erg goed en sprong naar de tweede plaats. Felipe moet niet te ver achterop te raken om zaterdagavond in Ses Voltes in het Parc de la Mar van Palma aan zichzelf de Koningsbeker te kunnen uitreiken. Voor Felipe zou het de eerste eindoverwinning zijn in de prestigieuze zeilregatta die door zijn vader koning Juan Carlos al zes keer is gewonnen.