Douwe Bob heeft nieuwe tattoo

Op Instagram deelt de zanger een plaatje van de tatoeëerder in actie. Douwe Bob zit in de stoel en verbijt ogenschijnlijk zijn pijn, terwijl Razzouk glimlachend de onderkant van zijn rechterarm onder handen neemt. „Getting some really beautiful old stuff done”, schrijft de Amsterdammer bij de foto.

Op de website van de artiest staat te lezen dat hij stamt uit een familie die al meer dan zevenhonderd jaar tatoeages van religieuze symbolen tatoeëert op bezoekers van de Oude Stad als herinnering aan hun reis.