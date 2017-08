Nieuwe liefde voor Sandra Schuurhof

„Ik heb leuke mensen om me heen, een kind, werk en een overvolle agenda”, vertelt Sandra in een interview met Libelle. „Als ik daarin ruimte moet maken voor een man... Dat wil ik alleen als ik denk: ja, jij bent leuk. Niet lang geleden heb ik zo’n man leren kennen. Daar ben ik erg blij mee, maar ik wil er niet te veel over zeggen. Ik wil eerst graag de tijd nemen om elkaar in alle rust te leren kennen. Het komt wel goed met mij, dat weet ik zeker.”

Hoewel de nieuwslezeres niet wil vertellen om wie het gaat, is de kans groot dat ze iemand aan de haak heeft geslagen die niet al te moeilijk doet over haar onregelmatige leven. „Veel mannen willen toch gewoon een vrouwtje op de bank, daar ben ik zo vaak tegenaan gelopen. Ze vinden het heel interessant dat je voor tv werkt, totdat blijkt dat het keihard werken is op onmogelijke uren. Dan gaan ze een beetje lopen zeuren en dat wil ik niet meer.”

In het interview bekent Sandra dat ze zich daar in het verleden toch wel iets van aantrok. „Heeft-ie misschien niet toch gelijk? Nee, een man moet niet gaan zeuren over m’n werk. Hij moet me stimuleren in wat ik doe, dat doe ik zelf ook. En natuurlijk wel tijd voor elkaar maken.”