Serena Williams viert babyshower in stijl

Ciara plaatste zaterdag een reeks foto’s op Twitter van het welkomstfeestje voor de baby. Daarop is te zien dat de dames in Grease-achtige outfits poseren voor een oude truck en dansen rond een jukebox in een klassieke Amerikaanse diner.

Serena Williams en haar verloofde, Reddit-baas Alexis Ohanian, bereiden zich gedegen voor op de komst van de baby. Eind vorige maand deelde de 35-jarige sportster op Snapchat filmpjes van een babycursus die de twee samen volgen.