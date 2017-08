Koning Felipe overhandigt Copa del Rey na verlies

Gisterochtend kon hij nog dromen van de Copa del Rey. Zijn eigen zeilploeg leidde de strijd in de ORC 1-klasse, maar aan het einde van de middag waren alle kansen vervlogen. Het team boekte met de boot Aifos de slechtste resultaten van de hele week. Concurrent Rats on Fire, die eergisteren opklom naar de tweede plek, sleepte uiteindelijk de Koningscup binnen.

Felipe was de eerste om de bemanning te feliciteren met de naar eigen zeggen verdiende zege, maar in zijn zeilershart zal de koning teleurgesteld zijn geweest. Hij heeft in de wateren rond Mallorca al 32 keer deelgenomen aan de strijd om de Koningscup en nog nooit was hij zo dicht bij de overwinning als deze keer.

Leidende positie geen zekerheid

Admiraal Jaime Rodríguez Toubes, onder wiens leiding het militaire zeilschip valt, had echter een typisch Spaans gezegde paraat om de wending van het lot op de laatste zeildag te verklaren: „De processie is niet over tot de laatste priester voorbij is gekomen.”

De eerste plaats bij het ingaan van de slotdag betekende niets zolang er nog twee races voor de boeg waren. „Alle boten die voor ons zijn geëindigd zijn veel moderner en de bemanningen zijn al veel langer samen. We kunnen trots zijn op ons resultaat”, aldus de admiraal tegen sportblad Marca.

Einde ’vakantie’

Voor koning Felipe zit met het einde van de zeilregatta de vakantie op Mallorca er bijna op. Morgen staat een ontmoeting met premier Mariano Rajoy op de agenda en daarna zal het koninklijk gezin snel van het eiland vertrekken. In de ogen van koningin Letizia, die niks van zeilen, zon en strand wil weten, begint de vakantie dan pas echt.