Teen Mom 2-ster Kailyn Lowry bevallen van derde

Kailyn, die bekend werd met haar opvallende optreden in de MTV-show Teen Mom 2, maakte in februari bekend in verwachting te zijn van de derde spruit. “Een kindje krijgen is zoiets moois, ik kan echt niet wachten! Mijn zoontjes vinden het ook heel erg spannend. Ik hoop dat iedereen blij voor ons kan zijn”, schreef ze toen op haar blog.

Ze bevestigde vandaag het blijde nieuws via Twitter. Tevens liet ze haar volgers weten nog geen naam te hebben.

Mother of boys— Kail Lowry (@KailLowry) 6 augustus 2017

I still don't have a baby name— Kail Lowry (@KailLowry) 6 augustus 2017

Een paar maanden na de bekendmaking van haar zwangerschap, vertelde ze haar volgers dat Chris Lopez de vader is. Eerder had ze relaties met Jo Rivera and Javi Marroquin, met wie ze respectievelijk Isaac en Licoln kreeg.

Helaas bleek ook Chris geen blijvertje en zal ze de jongste helemaal alleen opvoeden. Naar eigen zeggen krijgt ze ook van haar eigen ouders geen steun.