De video waarop Diana haar betekenis doet, maken deel uit van ruim twaalf uur durend filmmateriaal, dat vijf maanden voor haar overlijden werd gemaakt door een cameraman van de BBC. Volgens de Britse media hebben de tapes niets te maken met de documentaire van Diana’s stemcoach Peter Settelen, die vanavond te zien is op de Britse televisie.

Volgens The Sun werd de cameraman, wiens naam niet wordt genoemd, in maart 1997 door Diana gevraagd naar Kensington Palace te komen om haar verhalen vast te leggen. In zeven sessies vertelt ze onder andere hoe ze Charles betrapte, terwijl hij - zittend op de wc - telefoonseks had met zijn minnares. De moeder van prins William en prins Harry voegt eraan toe dat Camilla het meest ’pervers’ was van de twee.

’Charles geen koning’

De cameraman hield een dagboek bij van de tapes, waarin hij schreef: „Diana betrapte Charles en Camilla toen ze een ’dirty’ telefoongesprek voerden. Ze beschreef hoe ze de gesprekken afluisterde en Charles op het toilet betrapte.”

De opnamen werden gemaakt in sessies van tien minuten en volgens de cameraman vertelde Diana dat ze er alles aan zou willen doen om ervoor te zorgen dat Charles geen koning zou worden’. „Ze wilde dat William koning zou worden wanneer koningin Elizabeth zou komen te overlijden. Diana zag zichzelf overduidelijk in een rol als sterke kracht achter haar zoon.”