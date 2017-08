Anna Faris en Chris Pratt gaan uit elkaar

" Anna en ik kondigen met verdriet aan dat we uit elkaar gaan. We hebben het heel lang hard geprobeerd, en we zijn erg teleurgesteld", staat in de post, die door beide acteurs is ondertekend. "We houden nog steeds van elkaar, koesteren onze tijd samen en hebben diep respect voor elkaar."

De Guardians Of The Galaxy-acteur en de Mom-actrice trouwden in 2009 en hebben een vierjarig zoontje, Jack. "Onze zoon heeft twee ouders die heel veel van hem houden en in zijn belang willen we deze situatie zo privé mogelijk houden", schrijven Chris en Anna in de verklaring.