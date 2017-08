RTL beloofde kwetsende uitspraken Gordon te schrappen

In de bewuste aflevering, die vrijdag opnieuw wordt uitgezonden, zegt Gordon tegen Gerard Joling, terwijl de twee in bed liggen: „Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde zie ik.” Uit een teaser van het programma blijkt dat de uitspraken nog steeds in de uitzending te zien zijn. Dit tot groot verdriet van Martin Huisman, de vader van de in 2001 vermoorde Rowena, die RTL hierover gaat aanschrijven. Hem was namelijk vorig jaar al beloofd dat de uitspraken eruit geknipt zouden worden.

Dat blijkt uit een mail van de zender aan Huisman die de website 99woorden.nl in handen heeft. RTL laat hierin weten: „Wij begrijpen dat de uitspraak over uw dochter zeer kwetsend is en wij betreuren dan ook dat dit fragment is uitgezonden. Imiddels is de betreffende uitspraak uit de aflevering verwijderd. Het is nooit onze bedoeling geweest om de nabestaanden te kwetsen en wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.”

Gordon heeft zelf nog niet gereageerd op alle ophef.