Premier België wil straf voor prins Laurent

25 min geleden

De Belgische premier Charles Michel wil dat prins Laurent, de broer van koning Filip, straf krijgt. Mogelijk wordt een deel van zijn toelage voor dit jaar ingetrokken. Aanleiding is een foto van Laurent in militair uniform tijdens de viering van het negentigjarige jubileum van het Chinese volksleger op de ambassade in Brussel.