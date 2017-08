Weer geruchten over huwelijk Miley en Liam

Liam werd in de Amerikaanse staat Kentucky gespot met zijn (aanstaande) schoonmoeder, Tish Cyrus. Aan zijn linkerhand prijkte een dikke, gouden ring. People nam contact op met woordvoerders van Liam en Miley, maar heeft nog geen reactie gekregen.

Een ingewijde vertelt TMZ dat de ring misschien op een trouwring lijkt, maar dat niet is. Liam en Miley verloofden zich in 2012, maar gingen in 2013 na een relatie van vier jaar uit elkaar. Sinds begin vorig jaar zijn de twee weer samen, in oktober bevestigde Miley dat ze trouwplannen heeft met Liam.

Het is niet de eerste keer dat geruchten opduiken dat Liam en Miley in het diepste geheim zijn getrouwd. De 24-jarige zangeres, die het afgelopen weekeinde niet in de buurt van Liam werd gespot, wakkerde vorig jaar zomer nog dergelijke geruchten aan door met een ring om haar vinger te poseren op Instagram.