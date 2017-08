premium

Niemand weet raad met prins Laurent

31 min geleden

België weet al jaren niet wat het aanmoet met het zelfverklaarde zwarte schaap van de koninklijke familie, prins Laurent (53). Achtereenvolgende premiers hebben de jongere broer van koning Filip op het matje geroepen, meestal met slechts tijdelijk resultaat. Premier Charles Michel is de volgende in een lange rij die dreigt maatregelen te nemen tegen Laurent terwijl in het parlement stemmen opgaan om hem zijn uitkering van de staat af te nemen, of minimaal te korten.