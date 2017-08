John de Bever nerveus voor optreden huldiging

“Normaal ben ik niet zenuwachtig, maar nu wel een beetje”, gaf John toe bij RTL. Hij maakte het zichzelf niet makkelijk. Toen hij hoorde dat ‘Jij krijgt die lach niet meer van mijn gezicht’ het lijflied van de Nederlandse voetbalsters was geworden, schreef hij met Marianne Weber speciaal een nieuwe versie van zijn jarenoude hit.

John vreest dat hij zijn tekst kwijtraakt, ten overstaan van zeker 12.000 Oranjefans en duizenden televisiekijkers. “De coupletjes moet ik nog even leren, het zijn twee hele nieuwe coupletten geworden”, vertelde de zanger, die maandag in een knaloranje pak op het podium staat in Utrecht.

Dat de Oranje Leeuwinnen uitgerekend zijn nummer kozen, legt John geen windeieren. “Het lijkt wel of ik ook Europees kampioen ben. Ik vind het supermooi dat ik vanavond met ze mag zingen. Dat vind ik eigenlijk nog het mooist.”