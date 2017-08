“Maak kennis met… KOOS!”, schreef Kristel bij een kiekje van de pasgeboren baby. “Afgelopen donderdag is onze zoon eindelijk geboren. Wij voelen ons meer dan gelukkig.”

Kristel zette in oktober 2014 haar eerste kind op de wereld, zoon Teuntje. De blondine speelde gastrollen in onder meer Goede tijden, slechte tijden, Westenwind en Rozengeur & wodka lime. Ook presenteerde ze voor Veronica en WNL en was ze op de radio te horen bij Slam!FM en Qmusic.