Liam Gallagher weigert mee te doen aan Carpool Karaoke

Op de vraag of de voormalige frontman van Oasis niet in de voetsporen van Adele, Britney Spears, Mariah Carey, Lady Gaga en de Red Hot Chili Peppers wil treden antwoordt hij: „Nee, daar bedank ik voor.”

„Geen schijn van kans. Met die papzak van 'Kevin and Perry'?” aldus Liam. Zijn partner, Debbie Gwyther, probeerde er nog tegenin te gaan en zegt: „Het heet 'Gavin and Stacey' en je hebt het nog nooit gekeken”, waarna hij concludeert: „Ik hoef er niet naar te kijken om te weten dat ik het niet leuk vind. James Corden is een idioot.”

Carpool Karaoke is het populaire onderdeel van the Late Late Show with James Corden, waarin James Corden bekende zangers en zangeressen uitnodigt om tijdens een ritje door Los Angeles met een auto hun eigen nummers te zingen.