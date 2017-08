Gordon reageert op commotie na kwetsende uitspraken

In een uitgebreide reactie schrijft Gordon: „Afgelopen vrijdag werd door een fout bij RTL een fragment uitgezonden waarin ik een 'grap' maakte over het 'meisje van Nulde' doelend op het kleien masker dat destijds werd gemaakt. Ik heb nooit geweten hoe deze zaak is afgelopen en was in de veronderstelling dat die was gemaakt om te helpen het meisje te vinden, zonder succes.”

Hij vervolgt: „Vorig jaar hadden we het er dan ook gelijk uitgehaald toen bleek hoe gevoelig de zaak lag en hoe gruwelijk dit arme kind aan haar einde is gekomen. Ik heb nooit de bedoeling gehad om hiermee iemand te kwetsen en had zeker twee keer nagedacht om zoiets te zeggen.”

„Ik heb inmiddels mijn excuus aangeboden aan de familie en heb contact met de vader en hem en zijn dochter uitgenodigd voor een gesprek en een luisterend oor. Ik kan dit niet meer terugdraaien maar hoop dat de rust wederkeert voor de familie en hiermee de zaak weer wordt afgesloten. Ik en mijn grote bek ook, soms heel leuk(denk ik) en nu dan heel ondoordacht. Mijn gedachten en hart gaan uit naar alle nabestaanden van arme Rowena en voor mij heeft het meisje van Nulde voor altijd een plek in mijn hart”, aldus Gordon.

RTL beloofde vorig jaar de uitspraken van Gordon over het Meisje van Nulde te schrappen uit de aflevering van ’Geer & Goor: Zoeken een hobby’. Dat liet een woordvoerder van de zender destijds in een mail weten aan de vader van Rowena Rikkers.