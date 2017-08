The Weeknd hoopt op paus en Obama in sneakers

“Om eerlijk te zijn, wil ik het liefst dat iedereen ze draagt”, zegt Tesfaye tegen Footwear News, dat de zanger interviewde over zijn eerste samenwerking met Puma. “Ik hoop dat de schoenen onderdeel worden van de popcultuur. Ik wil op straat lopen en zien dat kinderen ze dragen, dat vrouwen ze dragen. Ik wil zien dat de paus ze draagt. Ik wil Obama ze zien dragen. Ik wil zien dat Elon Musk ze draagt.”

Tesfaye putte voor zijn eerste sneakers inspiratie uit zijn eigen muziek. “Voor mijn gevoel is de Puma-schoen onderdeel van de Starboy-wereld. Het is de schoen die Starboy zou dragen.” The Weeknd is nog niet klaar met Puma. “We hebben het al over ons volgende project. Wat dat is, hou ik nog geheim.”