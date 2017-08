Taylor Swift woont juryselectie bij

Aan de zijde van haar advocaten keek Taylor toe hoe de juryleden werden geselecteerd, meldt Reuters. Buiten de rechtbank stonden fans van de 27-jarige zangeres om haar een hart onder de riem te steken.

De potentiële juryleden moeten onder meer een uitgebreide vragenlijst invullen. Niet alleen wordt gevraagd hoe het nieuws wordt gevolgd en of de potentiële juryleden al iets hebben gehoord over de rechtszaak. Ook moeten ze onder meer aangeven of ze fan zijn van Taylor en of ze de afgelopen twee jaar naar haar muziek hebben geluisterd. TMZ wist de hand te leggen op het vijftien pagina’s tellende document.

Taylor klaagde radio-dj David Mueller aan na een meet and greet in 2013. Nadat Mueller op de foto was gegaan met Taylor, zou hij haar onzedelijk hebben betast. De dj beweert niets verkeerd te hebben gedaan.