premium

Elizabeth neemt intrek in Balmoral Castle

1 uur geleden

Koningin Elizabeth heeft maandag haar intrek genomen in haar geliefde Balmoral Castle. De Britse vorstin verbleef al enkele weken in Schotland, maar ze kon nog niet terecht in haar zomerresidentie. Balmoral Castle was tot eind vorige maand open voor het publiek.