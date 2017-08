John de Bever vond huldiging 'geweldig'

De hit van John werd het lijflied van het Nederlandse team, dat zondag Europees kampioen werd. “Dit was ongelofelijk”, schreef John na afloop van het optreden op Facebook. “Prachtig!!! Wat een liefde, wat een mentaliteit!”

Foto: Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

John vertelde voor aanvang van zijn optreden dat hij best nerveus was. De zanger maakte zich zorgen over de tekst van ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’, die hij special voor het EK voetbal voor vrouwen aanpaste. “Het was geweldig. Ik sta nog te trillen”, zei John na afloop bij RTL. “Het was top. Hartstikke bedankt.”