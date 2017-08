Vader van Ellen ten Damme overleden

Op de Facebook-pagina van Voetbalvereninging Roden wordt geschreven: „Vandaag heeft ons het trieste nieuws bereikt dat Wim ten Damme afgelopen zaterdag is overleden. Wim was in het verleden een zeer verdienstelijk jeugdtrainer en samen met Jis Spaan heeft hij vele van onze (oud)leden de beginselen van het mooie voetbalspel kundig gemaakt. Voor zijn verdiensten voor onze vereniging is Wim benoemd tot Lid van Verdienste. We zullen hem missen en onze gedachten gaan uit naar zijn familie.”

Tevens werden bezoekers die kaartjes hadden besteld voor Je veux l’amour op de hoogte gesteld van de ’familieomstandigheden’. De voorstelling van Ellen, die gisteren had moeten plaatsvinden op theaterfestival Parade in Utrecht, werd geheel gecancelled.