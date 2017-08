Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Herman van Veen brengt 182e album uit

44 min geleden

Herman van Veen brengt in september een nieuw album uit. Het 182e album van de musicus heeft de titel Vallen of springen. „Natuurlijk vind je de laatste cd meestal de mooiste maar deze is toch wel de allermooiste”, aldus Van Veen.