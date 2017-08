David Letterman maakt tv-comeback bij Netflix

De nog titelloze serie moet in 2018 op Netflix verschijnen, maakte de streamingdienst dinsdag bekend. Letterman heeft zin in zijn nieuwe televisieklus. “Ik ben blij aan dit project te kunnen werken voor Netflix. Hier is wat ik heb geleerd: als je met pensioen gaat om meer tijd door te kunnen brengen met je gezin, overleg dan eerst met je gezin. Bedankt voor het kijken, rij veilig.”

Letterman, die in New York woont met zijn vrouw Regina en zoon Harry, gaat voor Netflix diepte-interviews afnemen. In elke aflevering, die in tegenstelling tot The Late Show vooraf wordt opgenomen, staat één gast centraal. Ook krijgt Letterman de kans om de studio te verlaten en reportages te maken.

“David Letterman is een echt tv-icoon”, vindt Ted Sarandos, directeur content van Netflix. “Ik kan niet wachten om hem in het wild te zien, vanachter zijn bureau en in gesprek met de mensen die hij het meest interessant vindt. We zien wel of hij zijn baard laat staan.”