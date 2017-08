Estavana Polman geniet van kleine Jesslyn

Estavana is het sporten langzaamaan weer aan het oppakken. „Het gaat super, volgens plan. Een stukje sneller nog zelfs. Ik hoop binnenkort weer een balletje te kunnen gooien.” De handbalster wil in december weer volop aan de slag tijdens het WK in Duitsland. „Ik ben rustig aan het opbouwen. Mijn conditie is nog niet waar het was, maar het gaat met kleine stapjes beter”, zo vertelt ze aan RTL.

Zo’n twee uur per dag traint Estavana, de rest van de tijd geniet ze van Jesslyn. „Het begint weer te kriebelen, als ik een bal zie, ben ik blij dat ik weer wat kan doen. Maar ik ben nog vooral aan het genieten van die kleine meid. Ze groeit zo snel en doet het zo goed.”

Over toekomstige oppas voor Jesslyn maakt Estavana zich geen zorgen. „ Raf vangt het op”, zegt ze over haar vriend, voetballer Rafael van der Vaart. „En tot eind september helpt mijn moeder nog. Daarna moeten we op zoek naar een oppas. En als ze een keer mee moet, gaat ze gewoon lekker langs de kant. Er zijn genoeg meiden die op haar willen passen.”