Tranen bij moeder Taylor Swift in rechtbank

Gisteren, 23:32

Taylor Swifts moeder Andrea kreeg het dinsdag te kwaad in de rechtbank in Denver. Ze stond haar dochter bij in de rechtszaak die de zangeres aanspande tegen een radio-dj. Tijdens de openingsverklaring moest Andrea haar tranen wegvegen, zag People.