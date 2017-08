Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Henrik mist respect bij Margrethe

34 min geleden

Als de Deense koningin Margrethe naast haar man Henrik begraven wil worden, weet ze wat ze moet doen. „Mijn vrouw, niet ik, kan deze kwestie oplossen”, zei Henrik in Frankrijk tegen diverse Deense media. „Als ze met me begraven wil worden, moet ze me koning-consort maken.”