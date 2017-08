Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Stijgende kijkcijfers voor De slimste mens

52 min geleden

De slimste mens heeft gisteravond ruim 300.000 kijkers meer getrokken dan op maandagavond. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Maandag had de quiz concurrentie van de huldiging van de Oranjeleeuwinnen. Nu was De slimste mens op het NOS Journaal na het best bekeken programma.